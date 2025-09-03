Павел Деревянко и Зоя Фуць впервые вышли в свет после свадьбы

Актер Павел Деревянко впервые после свадьбы посетил светское мероприятие в компании 34-летней жены, дизайнера Зои Фуць.

Пара вышла на красную дорожку и с удовольствием позировала фотографам. 49-летний Павел нежно обнимал супругу за талию и не отпускал от себя.

Для выхода в свет Зоя выбрала красную блузку, черные расклешенные от колен брюки и строгий пиджак в вертикальную полоску. Образ она дополнила зеленой кожаной сумкой среднего размера и крупными серьгами-кольцами.

Деревянко также предпочел повседневный стиль: белую футболку, черные брюки и кеды. Кадры с мероприятия опубликовал mk.ru.

Напомним, Павел Деревянко и Зоя Фуць состоят в отношениях почти пять лет. В мае 2025 года на футбольном матче между московским «Динамо» и «Акроном» актер сделал предложение возлюбленной, и она ответила согласием. В августе пара расписалась.

Ранее Павел Деревянко признался, что находится в шоке из-за запрета на рекламу в соцсети. Он осознал, что в скором времени останется без внушительной части доходов.