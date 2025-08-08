Актер Павел Деревянко и Зоя Фуць поженились. Пара расписалась в ЗАГСЕ Барвихи.

О свадьбе актера сообщает Super.ru.

Издание запечатлело Деревянко и Фуць около ЗАГСа. Актер позировал в жилетке и брюках в полоску, строгой рубашке с галстуком. Павел хвастался обручальным кольцом. Зоя была в важный день в длинном платье невесты с фатой.

Для Деревянко это первый брак. Он 10 лет состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой, в 2010-м у пары родилась дочь. Спустя четыре года у них появилась вторая дочь, но в 2020-м возлюбленные расстались.

В мае этого года Деревянко сделал предложение Зое Фуць. Во время футбольного матча он вывел избранницу на поле и встал на одно колено.

Ранее Павел провел мальчишник в Москве. Он собрал друзей дома, а затем компания отправилась плавать на яхте.