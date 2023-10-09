Павел Баршак вышел на связь после избиения и сообщил о возвращении к работе

Российский актер Павел Баршак, отказывающийся выходить на связь после драки с поклонником своей возлюбленной, наконец, ответил на звонки журналистов. Он признался, что на самом деле все не так плохо, как пишут СМИ, и уже завтра он планирует вернуться к работе.

О том, что звезда сериала «Солдаты» ввязался в драку, сообщили еще 7 октября. Выяснилось, что он ночевал у балерины, когда к ней на балкон проник мужчина и стал стучать в окно. Им оказался ее давний воздыхатель, от которого танцовщица никак не могла отделаться. Павел решил вступиться за свою девушку, однако оказался слабее противника.

В итоге фанат скрылся, а актера пришлось везти в больницу. У него выявили не только многочисленные ушибы, но и переломы нескольких ребер. Не желая давать комментарии, Баршак отключил мобильный телефон, но вскоре все-таки вышел на связь. По данным издания StarHit, он чувствует себя вполне нормально, и ничего критичного не случилось.

«Все в порядке, завтра на смену», - сообщил артист. При этом вдаваться в подробности конфликта он не захотел и предпочел оставить вопросы журналиста без ответа.

Ранее брат Павла Баршака рассказал о его состоянии и заявил, что драка была бытовой.