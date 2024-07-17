Паутина и трещины на стенах: отель Софии Ротару в Крыму стал похож на заброшку

Некогда роскошный отель певицы Софии Ротару в Крыму пришел в запустение. Сейчас он больше похож на заброшенное здание. Единственный, кто в нем находится, - это сторож. Остальной персонал распустили. Об этом узнал сайт Kp.ru.

Журналисты узнали, что сейчас гостиница, ночь в которой раньше стоила от 15 тысяч рублей, пустует. Из-за оскандалившейся владелицы никто не остается в ней. Сейчас зданию требуется срочный ремонт. Особняк покрылся паутиной, по фасаду пошли глубокие трещины, плитка вздыбилась, а бордюр упал.

Отметим, что отель Ротару был одним из самых дорогих в Крыму. Там также был ресторан, средний чек на одного гостя в котором выходил от 4 тысяч рублей. Однако изначально, как утверждает экскурсовод из Ялты, артистка не должна была открывать в здании какой-то бизнес.

«Ей всегда нравился этот дом, ну она и начала плакаться городским властям: мол, у Пугачевой есть студия звукозаписи в Москве, а у нее нет. И в какой-то момент власти сдались и премировали Ротару этим памятником архитектуры. Только вот никакой студии она там не построила, обманула всех», - заявила экскурсовод.

Ранее стало известно, что София Ротару покинула Украину.