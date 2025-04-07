Паулина Андреева улетела из России после развода с Бондарчуком

В соцсетях знаменитость выложила снимки, из которых следует, что она находится на отдыхе в Стамбуле. В частности, Андреева продемонстрировала, как катается на пароме по Босфору и гуляет по живописным кварталам турецкого мегаполиса, разрисованным местными художниками. При этом себя артистка предпочла не фотографировать.

Паулина Андреева в 2019 году вышла замуж за Федора Бондарчука, который на 21 год старше ее. А 2 марта 2021 года у них родился сын Иван.

Слухи о расставании супругов впервые появились в сентябре минувшего года. Тогда Бондарчук и Андреева приехали на светское мероприятие по отдельности, а фанаты заметили, что Бондрачук и Андреева были без обручальных колец. Среди возможных причин разногласий назывались творческие споры. Актриса начала работать как сценарист, и некоторые профессиональные моменты могли стать источником ссор. Также обсуждалась версия о политических разногласиях: известно, что Андреева была близка с режиссером Авдотьей Смирновой, которая уехала из России в 2022 году.

21 марта Федор Бондарчук и Паулина Андреева публично заявили о расставании.

Также выяснилось, что получит Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком.