Паулина Андреева улетела из России: известно, где находится актриса

Актриса Паулина Андреева после расставания с режиссером Федором Бондарчуком ведет закрытый образ жизни и почти не появляется на светских мероприятиях. В личном блоге она поделилась редкими кадрами из своей жизни и призналась, что улетела из России.

36-летняя звезда сериала «Метод» проводит время в Европе. Она опубликовала видеоролик из Франциии. На кадрах Паулина, одетая в длинное бежевое платье с разрезом выше колена и джинсовую куртку, позирует у бассейна.

«Это лето», – подписала пост на французском актриса.

Кроме того, бывшая жена Бондарчука посетила художественную галерею продемонстрировала подписчикам картину Ива Кляйна.

«Наконец-то жизнь в профиле, а не только работа», - отметили комментаторы.

Паулину поклонники назвали «девушкой-воздухом» и отметили ее природную красоту и стройность.

Напомним, весной 2025 года Андреева сообщила в личном блоге о расставании с мужем Федором Бондарчуком после 9 лет совместной жизни. Спустя время пост исчез со страницы, а источники заверили СМИ, что режиссер пытается вернуть жену.

Ранее сообщалось, что гонорара Паулины Андреевой за рекламу начинаются от миллиона рублей. Актриса выборочно принимает предложения. Чаще всего она соглашается на сотрудничество с ювелирными или косметическими брендами.