«Это кошмар»: Лиза Арзамасова сражается с мошенниками

Известная благодаря роли Галины Сергеевны из «Папиных дочек» Лиза Арзамасова спустя нескольких дней затишья вышла в социальные сети. Она сразу попросила прощения у поклонников за то, что долго ничего не выкладывала. Оказывается, причиной отсутствия актрисы стала навязчивая реклама. Об этом сообщает «Первый Женский».

28-летней жене Ильи Авербуха не нравится бесконечный спам в соцсетях. Она откровенно заявила, что не может даже вздохнуть из-за мусора вокруг.

«Спам, будь он неладен. Спам – это тоже реклама, но все мы относимся к нему негативно, потому что он мусорит. Постоянно приходится эту пыль выбивать, чтобы в ленте комментариев дышалось легче», – призналась звезда.

Также Лиза Арзамасова подчеркнула, что спам может нанести вред обществу. И, если некоторые фанаты поведутся на уловки аферистов, они могут потерять все свои накопления.

«Это кошмар. Он навязчивый, масштабный. Эту грязь не успеваю блокировать. Сражаюсь только с теми, кто обманом выманивает у людей деньги на больных деток», – цитирует актрису «Первый Женский».

Ранее мы писали, что София Ротару впервые появилась в соцсетях после слухов о тяжелой болезни.