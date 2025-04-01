Паулина Андреева показала, чем занимается после развода с Бондарчуком
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Актриса Паулина Андреева после объявления о разводе с Федором Бондарчуком продолжает заниматься творчеством. Она опубликовала в соцсетях фото со съемок фильма «Битва моторов». Звезда работает вместе с известными актерами-мужчинами.
Знаменитость редко ведет личный микроблог и почти не публикует кадры из своей жизни. Ее сообщение о разрыве с мужем стало неожиданностью для поклонников. Но многие сталкивались со слухами на этот счет. На днях артистка вновь напомнила о себе, но по другому поводу. Она поделилась фото из Санкт-Петербурга, где проходят съемки проекта «Битва моторов».
По сюжету фильма, двое энтузиастов занимаются созданием первого в России гоночного автомобиля. В главных ролях – Юра Борисов и Иван Янковский. Паулина тоже участвует, и фанаты решили, что она будет задействована в любовной линии. Но никаких подробностей пока не приводится.
На новом снимке не было людей, а только небо и съемочное оборудование. Себя Андреева показывать не стала.
СМИ сообщают, что Паулина перебралась в Санкт-Петербург вместе с ребенком. У нее с Бондарчуком есть сын Иван. Когда именно состоялся развод – неизвестно. Но режиссера видели без кольца еще осенью прошлого года.
Ранее мы писали о том, что Паулина Андреева вывезла вещи из дома Федора Бондарчука в деревне Раздоры.