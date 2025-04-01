Паулина Андреева показала, чем занимается после развода с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева после объявления о разводе с Федором Бондарчуком продолжает заниматься творчеством. Она опубликовала в соцсетях фото со съемок фильма «Битва моторов». Звезда работает вместе с известными актерами-мужчинами.

Знаменитость редко ведет личный микроблог и почти не публикует кадры из своей жизни. Ее сообщение о разрыве с мужем стало неожиданностью для поклонников. Но многие сталкивались со слухами на этот счет. На днях артистка вновь напомнила о себе, но по другому поводу. Она поделилась фото из Санкт-Петербурга, где проходят съемки проекта «Битва моторов».

По сюжету фильма, двое энтузиастов занимаются созданием первого в России гоночного автомобиля. В главных ролях – Юра Борисов и Иван Янковский. Паулина тоже участвует, и фанаты решили, что она будет задействована в любовной линии. Но никаких подробностей пока не приводится.

На новом снимке не было людей, а только небо и съемочное оборудование. Себя Андреева показывать не стала.