«Патлатый дед»: зрители не сразу признали в седом и нестриженном мужчине Дмитрия Диброва

Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров появился на фестивале памяти кинорежиссера Бориса Грачевского, но зрители узнали его не сразу. Он кардинально сменил имидж: отрастил волосы и перестал их красить.

Новый образ седого и нестриженного мужчины Диброву создала подруга Эвелина Хромченко. По его признанию, мужчины за 50-ть в Останкино получают рекомендацию коротко стричься и краситься волосы.

«Я всю жизнь вёл «Миллионера», вот и вынужден был стричься и краситься», - говорит Дибров.

Оставшись без программы, Дибров решил преобразиться по совету Хромченко. Она предложила ему не стричься коротко и отращивать волосы.

Ведущий не сразу согласился на эксперимент. «Что это за патлатый дед будет?» - размышлял он, но потом решил послушать эксперта.

О новом образе Дибров отзывается следующим образом: «Теперь выгляжу так. Мне нравится». Его слова приводит сайт mk.ru.

Ранее Дибров высказался, что думает по поводу его замены в качестве ведущего «Кто хочет стать миллионером» на певицу Юлианну Караулову.