«Патлатый дед»: зрители не сразу признали в седом и нестриженном мужчине Дмитрия Диброва
Зрители не сразу узнали Дмитрия Диброва, который отрастил волосы и перестал их красить.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» Дмитрий Дибров появился на фестивале памяти кинорежиссера Бориса Грачевского, но зрители узнали его не сразу. Он кардинально сменил имидж: отрастил волосы и перестал их красить.
Новый образ седого и нестриженного мужчины Диброву создала подруга Эвелина Хромченко. По его признанию, мужчины за 50-ть в Останкино получают рекомендацию коротко стричься и краситься волосы.
«Я всю жизнь вёл «Миллионера», вот и вынужден был стричься и краситься», - говорит Дибров.
Оставшись без программы, Дибров решил преобразиться по совету Хромченко. Она предложила ему не стричься коротко и отращивать волосы.
Ведущий не сразу согласился на эксперимент. «Что это за патлатый дед будет?» - размышлял он, но потом решил послушать эксперта.
О новом образе Дибров отзывается следующим образом: «Теперь выгляжу так. Мне нравится». Его слова приводит сайт mk.ru.
Ранее Дибров высказался, что думает по поводу его замены в качестве ведущего «Кто хочет стать миллионером» на певицу Юлианну Караулову.