«Пасть порву»: Роза Сябитова рассказала об обиде на Ларису Гузееву

Главная телесваха страны Роза Сябитова не привыкла скрывать от поклонников подробности своих взаимоотношений с родными и коллегами. Женщина давно работает с ведущей Ларисой Гузеевой. Они ведут вместе шоу и часто эмоционально спорят. Некоторые зрители считают, что знаменитости терпеть не могут друг друга.

Недавно Сябитова приняла участие в шоу «Злые языки», где рассказала правду об отношениях с актрисой. Роза заявила, что всегда будет на стороне Ларисы.

Участники программы напомнили свахе о том, как Гузеева однажды назвала ее «наглой московской татаркой». Сябитова говорит, что не обижается на женщину.

«Это комплимент. Я за Ларису всем пасть порву! Она для меня, как близкий родственник. Я могу ее ругать, а вы нет!» — цитирует звезду Газета.Ru.

Но знаменитость не была до конца искренней с публикой. Она не раскрыла гонорары ведущих программы и не стала комментировать вопросы о «дедовщине» на шоу «Давай поженимся!».

«Я ее люблю! Как умную, талантливую, родную, любимую мою коллегу!» — еще раз отметила Роза.

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