Пассажиры маршрутки предлагали актрисе Марии Смольниковой избить трехлетнего сына

Звезда сериала «Начальник разведки» Мария Смольникова рассказала об агрессивных пассажирах маршрутки, которые хотели, чтобы она избила собственного сына. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Знаменитость удивилась поведению людей. Она отметила, что причиной такой агрессии стал долгий выбор места ее ребенка.

«В итоге мы оказались там, где он сидеть не очень хотел. А у окошка занял место мужчина, и сын стал показывать: я хочу туда», – поделилась Смольникова.

Девушка объяснила, что выбор надо было делать раньше, но ребенок капризничал, а мужчину возле окна это раздражало.

«Не выдержал, встал, но при этом сказал: «Что вы с ним сюсюкаете? Ремня ему надо!» И женщина, сидевшая рядом, тоже стала поддакивать: «Ремня!» А ведь ребенок ничего особенного не сделал, откуда такая неадекватная агрессия? Избить его — за что?» – прокомментировала ситуацию актриса.

Она отметила, что этих людей, видимо, самих так воспитывали в детстве. Также Смольникова подчеркнула, что не запрещает мальчику проявлять разные эмоции. Главное, чтобы он их правильно проживал.

Кроме этого, Мария рассказала, что с детьми нужно общаться на равных. В вопросах воспитания ей помогает мама, которая по образованию психолог.

Напомним, что Мария Смольникова растит ребенка от коллеги Ивана Орлова, за которого вышла замуж в 2018 году.

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