«Очень плохо повлияло на ребенка»: Яна Чурикова призналась, что дочь с трудом пережила её развод

Телезвезда Яна Чурикова рассталась со своим супругом Денисом Лазаревым после восьми лет счастливого брака.

Причины, по которым они начали отдаляться друг от друга, тщательно скрываются. Комментируя развод Чурикова сказала, что не знает, кто из знакомых ей звезд, даже самых раскрепощенных. угодив в такую ситуацию, отважился бы обсуждать подробности.

Сейчас Яна воспитывает 13-летнюю дочь, которая, по словам телезвезды, очень тяжело переживала развод родителей.

«Наш разрыв весьма плохо повлиял на ребенка. Это все, что я бы хотела сказать. И вообще, я боюсь доставить ребенку еще большую травму, поэтому всегда об этом говорить буду обтекаемо», — поделилась Яна.

Несмотря на то, что личная жизнь бывших супругов разладилась, они сумели сохранить дружеские отношения.