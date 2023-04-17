«Пасхальное чудо»: в состоянии 46-летнего Романа Костомарова произошли изменения

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией, и с тех пор все внимание публики приковано к нему. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес инсульт, ампутацию конечностей и проблемы с печенью. Вот почему поклонники не прекращали молитв за его здоровье. К счастью, на сегодняшний день недуг отступает: Олимпийский чемпион уже общается с семьей и готовится к протезированию. На связь с изданием РБК вышел инсайдер и рассказал о самочувствии Романа.

Как выяснилось, сейчас жизни спортсмена ничего не угрожает. Кроме того, в минувшие выходные состоялось празднование Пасхи, вот почему близкие люди считают, что это событие повлияло на выздоровление фигуриста.

«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Он чувствует себя хорошо», — сообщил источник информации.

К слову, эта новость крайне обрадовала поклонников Олимпийского чемпиона, которые пожелали ему скорейшего восстановления.

Ранее мы писали о том, что к Костомарову впервые за три месяца впустили детей. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Валерия показала 54-летнего Иосифа Пригожина после микроинсульта. Продюсер был с бокалом вина, но грустным лицом.