«Паша жив?»: пользователи Сети обсуждают «воскрешение» Техника

Поклонники рэпера Паши Техника все еще не верят в то, что их кумира больше нет. Некоторые фанаты даже считают, что на самом деле артист не умер, а все еще жив, поэтому пишут ему сообщения.

На участников фанклуба Техника пожаловался его директор Марк Яровный. После кончины рэпера его телефон остался именно у представителя, и теперь он вынужден каждый день читать десятки посланий от «шутников». Они пишут на номер Паши с просьбой ответить – действительно ли он умер или же нет.

«Паша Техник жив? Паша Техник жив день 1?», «Техник, ты умер?» - такие сообщения получает Яровный.

К слову, миф о «воскрешении» рэпера появился после того, как в Сети опубликовали кадры, на которых Паша хорошо выглядел и был вполне здоров. Из-за этого фанаты стали обсуждать, что якобы Техник действительно не умер, а лишь сделал прогрев к выходу нового альбома. Однако довольно быстро слухи были развеяны, так как видео оказалось старым.

Ранее стало известно, что Паша Техник помогал российским бойцам.