Паша Техник собирается удалить свои треки с упоминанием наркотиков
© Кадр из видео на YouTube-канале «Плюшки»
Российский рэпер Паша Техник признался, что удалит свои треки с упоминанием наркотиков. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.
По словам музыканта, подобное решение связано с тем, что «наркотики — зло».
«Я буду заниматься изъятием этих треков из оборота. Также я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом или любыми другими делами — футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учебой, семьей», — поделился артист.
Вдобавок исполнитель рассказал фанатам, что на себе испытал пагубность зависимости, однако он сумел «исправиться». Он посоветовал подписчикам ни в коем случае не употреблять наркотики.
Напомним, в конце минувшего года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить Пашу Техника. Его заподозрили в пропаганде наркотиков.
Техник неоднократно проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости. В 2023-м рэпера поместили в рехаб после ряда публичных происшествий.
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