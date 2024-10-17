Паша Техник собирается удалить свои треки с упоминанием наркотиков

Российский рэпер Паша Техник признался, что удалит свои треки с упоминанием наркотиков. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам музыканта, подобное решение связано с тем, что «наркотики — зло».

«Я буду заниматься изъятием этих треков из оборота. Также я желаю вам заниматься вместо этих гадостей спортом или любыми другими делами — футболом там, хоккеем, не знаю, шахматами, учебой, семьей», — поделился артист.

Вдобавок исполнитель рассказал фанатам, что на себе испытал пагубность зависимости, однако он сумел «исправиться». Он посоветовал подписчикам ни в коем случае не употреблять наркотики.

Напомним, в конце минувшего года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить Пашу Техника. Его заподозрили в пропаганде наркотиков.

Техник неоднократно проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости. В 2023-м рэпера поместили в рехаб после ряда публичных происшествий.

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