«Паша прифотошопленный»: подписчики Болгар высмеяли ее фото с Дуровым из некогда счастливой семейной жизни

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, опубликовала совместное фото с миллиардером из некогда счастливой семейной жизни. Подписчики женщины пришли в недоумение, когда увидели основателя Telegram на снимке. Они посчитали, что бизнесмен мог быть туда «прифотошоплен».

На изображение попали Ирина, ее дочь, миллиардер и его брат. У пользователей Сети сразу же возникли вопросы к Болгар, так как мужчины на фото кажутся совсем отстраненными. Дуров и его брат будто смотрят в пустоту, тогда как сама многодетная мать и ее дочь сосредоточили свое внимание на камере смартфона.

«Паша прифотошопленный», — предположили подписчики Ирины.

Ранее Болгар рассказала на своей странице в социальных сетях, что тратила на путешествия с детьми в месяц около миллиона евро. Финансовая поддержка прекратилась после того, как женщина отказалась переезжать в Дубай.