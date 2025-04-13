«Паша еще теплый, а она уже в кадре»: сестра Гуфа сорвалась после просмотра интервью Собчак и бывшей жены Техника

Сестра Гуфа назвала интервью с бывшей женой Паши Техника зашкваром. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Сестра Гуфа Ольга Долматова сообщила в блоге, что посмотрела интервью Ксении Собчак с бывшей женой Паши Техника Евой Карицкой (Карина Мельничук — настоящее имя). По словам сестры рэпера, она возмущена тем, что девушка согласилась сняться спустя несколько дней после смерти Техника.

«По Ксении Анатольевне вообще странно — потому что я всегда более уважительно к ней относилась. Не ее формат, такой зашквар есть. На сегодня я скажу одну фразу, после которой пойду заниматься семьей, а вы сливайте, меня это не трогает. Паша еще теплый, а она уже в кадре», — заявила девушка.

Позже Долматова рассказала, что связалась с Карицкой и уладила все недомолвки.

«Карина написала, мы сейчас на связи и все обсудили. Каждый остается при своем мнении. Я закрываю эту дискуссию», — добавила она.

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