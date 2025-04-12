«Это полное отсутствие культуры»: Вика Цыганова резко высказалась о похоронах Паши Техника

Вика Цыганова отреагировала на ажиотаж вокруг смерти и похорон Паши Техника. В своем Telegram-канале певица возмутилась, что кумиром нынешней молодежи стал наркозависимый человек, и раскритиковала поведение поклонников рэпера с «уровнем культуры пещерных людей».

11 апреля в Москве состоялась церемония прощания с Павлом Ивлевым, более известным как Паша Техник. Он был известен громкими скандалами и употреблением запрещенных веществ, погубившими его организм. На похоронах певца происходил настоящий ажиотаж: проститься с ним пришли несколько тысяч поклонников. Некоторые из них залезали на деревья и заборы, другие перекрывали улицу.

Происходящее на похоронах рэпера возмутило многих, в том числе и Вику Цыганову. Певица назвала панихиду «безумной картиной» и «прошлась» по «пустому» творчеству Паши Техника, характеризующимся «полным отсутствием культуры».

«У нас в стране кумир молодежи — человек, пребывающий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 90% времени. <…> В творчестве Павла нет ни ума, ни любви. <…> Это звенящая абсолютная пустота. Поток сознания постепенно умирающего человека. И такое творчество потребляет молодежь? Это даже не низкая культура, это полное ее отсутствие», — заявила Вика Цыганова.

Артистка также резко осудила неподобающее поведение поклонников певца на похоронах. Вика Цыганова отметила, что молодежь лишила церемонию прощания «духовного» смысла.

«Поддержка усопшего — тихая молитва за упокой души, а происходившее вчера больше напоминало какой-то языческий ритуал. <…> Может, им вообще не важно, что кричать, а важен сам факт коллективных действий большой толпе? Это уровень культуры пещерных людей», — высказалась певица.

Напомним, Паша Техник ушел из жизни 5 апреля в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии. По другой информации, трагедия произошла из-за полиорганной недостаточности.

Ранее сообщалось о том, что на прощании с Пашей Техником неизвестный запустил дрон и был задержан полицией.