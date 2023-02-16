«Парочка неприятных моментов»: почему седьмая жена Игоря Саруханова плачет в браке с ним

Певец Игорь Саруханов удивил поклонников тайным бракосочетанием с дизайнером Лесей Садовской, которая моложе мужчины на 30 лет. Знаменитость признается, что счастлив с седьмой женой, а вот она в последнее время плачет.

Дело в том, что поклонники артиста не с восторгом приняли его выбор. Многие обвиняют девушку в корысти и говорят, что они с Игорем не подходят друг другу. Леся не может смириться с такими высказываниями в свой адрес.

«Была парочка неприятных моментов, действительно. Но я-то привыкший ко всем тумакам, а Леся – еще нет. Она даже плакала! Я ей старался объяснить, что не стоит обращать внимание на всякую гадость», – цитирует Саруханова PROZVEZD.

Певец говорит, что давно не реагирует на хейт, и уверен, что его супруга тоже скоро поймет, что это бессмысленно. Он рассказал, что им пишут недоброжелатели.

«Нашла себе, тоже мне, дедушку» - Лесе писали. А одна тетка мне написала: «Что это за мода такая - на детях жениться?» – рассказал звезда.

Сейчас молодожены наслаждаются друг другом и уже думают над продолжением рода. Напомним, что у музыканта есть дочь от предыдущего брака, а у Леси – сын. Девушка хочет родить любимому трех наследников.