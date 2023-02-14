«Мальчика и девочку»: Игорь Саруханов и его седьмая жена готовятся стать родителями

Певец Игорь Саруханов только недавно тайно женился в седьмой раз, но уже заговорил об отцовстве. Избранницей музыканта стала дизайнер Леся Садовская, которая на 30 лет младше мужа. Она хочет как можно скорее родить любимому наследников.

Журналисты заметили пару на музыкальной премии. Как пишет PROZVEZD, 66-летний Игорь давно не выглядел таким счастливым и трепетным. Он признался, что они с женой серьезно задумались над продолжением рода.

«Конечно, мы оба хотим еще детей. Это естественно. На мой взгляд, люди женятся, чтобы иметь детей. Только в этом случае нужно заводить семью, а во всех остальных случаях можно и просто встречаться», – поделился артист в беседе с журналистами.

Саруханов отметил, что будет рад и мальчику и девочке.

«У нас с Лесей уже есть дети, но нам мало. Мы еще хотим! И чем больше, тем лучше! Мальчика и девочку» – заявил музыкант.

Напомним, что у певца есть дочь от предыдущего брака, а у Леси – сын. Ранее мы писали о том, как молодая супруга знаменитости раскрыла детали их тайной свадьбы и удивила мужа необычной просьбой.