«Парню нужна оплеуха и терапия»: Отар Кушанашвили не оценил идею присвоения SHAMAN звания народного артиста

Отар Кушанашвили резко отреагировал на инициативу присвоить певцу SHAMAN звания народного артиста РФ. В своем Telegram-канале журналист не оценил идею депутата Госдумы Андрея Свинцова и заявил, что артисту нужно дать оплеуху и отправить его лечиться.

Недавно Андрей Свинцов призвал присвоить SHAMAN (Ярослав Дронов), которого уже признали заслуженным артистом России, звание народного артиста. Осуществить задуманное политик намерен в ближайшие два года.

«SHAMAN последние несколько лет является не только певцом, но и общественным деятелем. Он выступает на международных событиях, активно проявляет гражданскую позицию. Ярослав достоин звания народного [артиста России]», — заявил Андрей Свинцов.

С позицией депутата не согласился Отар Кушанашвили, который считает, что на фоне последних событий и с его вызывающим поведением на сцене певцу нужен не почетный статус, а лечение. Телеведущий лишь посмеялся над инициативой Андрея Свинцова.

«Товарищ Свинцов, у Вас очень странное чувство юмора. Парню не звание нужно, а оплеуха и терапия», — отметил Отар Кушанашвили.

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» в Подмосковье состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». SHAMAN удивил всех неожиданным поступком, попросив членов жюри не оценивать его выступление. Певец объяснил, что гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России, и по законам гостеприимства он «не имеет права претендовать на победу». Первое место на конкурсе занял представитель Вьетнама Дык Фук.

