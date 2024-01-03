«Париж стал моим домом»: Земфира* рассказала о жизни и выходе нового альбома

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) нашла нужным рассказать о выходе нового альбома и назвала Париж своим домом. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

Артистка не так часто выходит на связь со своими поклонниками, но первого января сделала исключение, чтобы поделиться планами на год.

В своем Telegram-канале артистка сообщила, что чувствует себя прекрасно и что у нее есть много творческих планов, которые скоро будут воплощены в жизнь. В частности, Земфира* объявила о выходе нового альбома, который, по ее мнению, станет потрясающим, а также о предстоящих гастролях по разным странам. Однако певица не уточнила, куда именно отправится.

«Будет много концертов в разных частях планеты. Будет новый альбом. Париж стал моим домом. Вот так. И, самое главное, – я очень свободна!» – написала исполнительница.

Ранее продюсер Сергей Лавров, работавший с Земфирой* заявил, что мало кто хочет с ней сотрудничать из-за ее сложного характера. Он описал ее как артистку, способную устроить скандал из-за мелочей, таких как неправильно накрытый стол в гримерке. Лавров также утверждает, что требования певицы к звуку и бытовому райдеру могут быть чрезмерными, и он выразил сомнения в возможности ее возвращения в Россию. Лавров утверждает: «звезды, которые микрофоны кидают, – это цветочки по сравнению с ней».

Так, во время одного из концертов Земфира* покинула сцену из-за свиста в микрофоне. Также она требует выполнения требований по бытовому райдеру: его должны соблюдать «от» и «до».

*признана иноагентом на территории РФ