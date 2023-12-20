«Если неправильно порезал колбасу, может швырнуть»: продюсер рассказал об ужасном характере Земфиры*

Работавший с певицей Земфирой* (признана иноагентом на территории РФ) продюсер Сергей Лавров заявил, что с артисткой мало кто хочет работать. Это связано с ее непростым характером.

Комментарий Лаврова приводит издание «Абзац».

По словам организатора концертов, певица может устроить скандал.

«Ей стол не так накрыли в гримёрке – она может перевернуть скатерть, всё разбить… Если неправильно порезал колбасу, она может в тебя ею швырнуть или этой колбасой тебе по лицу дать», - поделился Лавров.

Для певицы важно, чтобы был правильно настроен звук. Лавров утверждает: «звёзды, которые микрофоны кидают, – это цветочки по сравнению с ней».

Так, во время одного из концертов Земфира* покинула сцену из-за свиста в микрофоне. Также она требует выполнения требований по бытовому райдеру: его должны соблюдать «от» и «до».

Лавров засомневался, что она может вернуться в Россию. По его мнению, футболки с изображением российских городов ей придется перештамповывать.

Ранее Земфира* выложила фото футболки с указанием городов РФ. Она сохранилась после одного из гастрольных туров. В Сети предположили, что таким образом исполнительница намекнула на желание снова выступить в РФ.

*признана иноагентом на территории РФ