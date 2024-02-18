«Парик полунатуральный»: стилист Ровалс раскритиковал новый образ Киркорова

Стилист Джордж Ровалс запустил критику нового образа Филиппа Киркорова. Об этом сообщает mk.ru.

После «голой» вечеринки Филипп Киркоров отказался от ярких костюмов и страз — на шоу «Маска» член жюри пришел в черном костюме и в аккуратном парике с черными волосами.

Многие фанаты отметили преображение артиста, однако стилист Джордж Ровалс заявил, что парик певца выглядит дешево.

«Ничего хорошего, на мой взгляд, в его новом образе нет. Накладка у Киркорова, как мне кажется, дешевая. Пойдите на рынок — там в любом киоске такой парик можно поискать. Качество не ахти уж и какое. У меня такое ощущение, что парик полунатуральный», — рассказал он.

По словам Ровалса, подобный парик можно купить на рынке за 100 долларов. Стилист добавил, что очки Киркорову тоже не подходят. Он посоветовал певцу обратиться к стилистам.

«Но он, наверное, хотел бы, чтобы бесплатно все делали. Мы с ним еще в 90-х годах познакомились, поэтому я знаю его. У нас вообще мало кто из артистов щедро платит за труд», — рассказал Ровалс.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона шоу «Маска».