Парик не поможет: врачи обнаружили у 74-летней Аллы Пугачевой серьезный недуг

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад знаменитость перебралась в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Однако недавно певица все же вернулась в Россию из-за похорон Валентина Юдашкина. Подобным поступком она привлекла все внимание публики, которая уже успела заметить серьезную проблему у Пугачевой. Речь идет о ее волосах, которых стало в разы меньше. В беседе с порталом PopCornNews врач-трихолог Татьяна Егорова объяснила сложившуюся ситуацию.

По словам эксперта, сейчас уже никто не в силах помочь исполнительнице хита «Арлекино»: в ее организме начались необратимые процессы, связанные с возрастными изменениями. Именно поэтому артистка все чаще стала пользоваться париками.

«К сожалею, панацеи нет. С возрастом волос становится меньше. Это связано с гормональным фоном», — высказалась Татьяна.

К слову, еще 10 лет назад известный парикмахер предупреждал Пугачеву об имеющихся проблемах. Мужчина отметил, что ее волосы находятся в ужасном состоянии из-за частых переездов. Вот почему у нее есть все шансы облысеть.

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