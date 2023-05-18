«Это правильно»: Джигурда заявил, что поддерживает поцеловавшего руку Пугачевой Пескова

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Однако не так давно певица изменила свои планы и все-таки прилетела в Россию на похороны Валентина Юдашкина. В новом интервью для портала Pravda.Ru Никита Джигурда высказался о возвращении исполнительницы хита «Арлекино».

Мужчина поспешил встать на защиту Пугачевой и заявил, что не поддерживает тех, кто оставляет гневные комментарии в ее адрес. По мнению Никиты, певица всего лишь защищает своего мужа, и это — «достойное поведение».

Во время похорон модельера все внимание прессы привлек Дмитрий Песков, который подошел к артистке и поцеловал ее руку. Прокомментировал Джигурда и это.

«Я полностью поддерживаю Пескова, который поцеловал руку Алле Борисовне. Это по-мужски, это правильно», — резюмировал Никита.

Ранее Худяков высказался о приезде Аллы Пугачевой в РФ и заявил, что «люди рассержены» на нее. Подробности читайте здесь.

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