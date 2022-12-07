«Парень не бедный»: Анна Семенович рассекретила избранника и сообщила, что выходит замуж

Анна Семенович активно ведет социальные сети, рассказывая своим поклонникам все, что происходит в ее жизни. Однако экс-солистка группы «Блестящие» часто опускает подробности своих романтических отношений. Уже довольно давно в Сети «гуляли» слухи о том, что певица выходит замуж, но информация так и не подтвердилась, и пышногрудая красавица не отправилась под венец. В этот раз Анна лично сделала заявление и рассказала, кто ее возлюбленный.

Семенович заверила, что рядом с ней сейчас находится мужчина ее мечты. Она полностью счастлива и думает, что свадьба уже не за горами. Артистка рассказала, что избранник уже отправил ее в магазин за кольцом. «Он у меня парень не бедный. Мне нравится, когда мужчина обеспеченный и может своей девушке сделать подарок», - поделилась Анна.

Афишировать своего жениха Семенович не торопится. Она лишь рассказала, что он ее ровесник, и ее совершенно это устраивает. По словам певицы, ей не важен возраст. Главное, чтобы она «горела изнутри», а новый избранник именно это с ней и делает.

Также Анна поделилась, что они с мужчиной познакомились в общей компании, а потом стали сближаться. Артистка уверена, в следующем году она изменит свой статус и станет замужней женщиной.

Ранее появилась информация, что еще одна певица засобиралась замуж. Ольга Бузова объявила, что хочет успеть под венец до конца этого года.