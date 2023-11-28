Дочь Ларисы Гузеевой призналась, что женихи боятся знакомства с ее мамой

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой призналась, что все ее потенциальные женихи всегда боялись знакомства с ее звездной мамой. Они считали, что она, как и на экране, жесткая женщина, которая за словом в карман не лезет. Однако, по словам Ольги, журналистка дома довольно мягкая, и всех ее кавалеров она принимала радушно.

23-летняя наследница Гузеевой побывала на премьере фильма «Теща», в котором Лариса Андреевна сыграла главную роль. В беседе с журналистами Kp.ru на красной дорожке Ольга отметила, что в реальной жизни ее мама вовсе не похожа на свою героиню – свирепую тещу. На самом деле она просто соблюдает границы даже с близкими.

Что касается знакомства с бойфрендами дочери, то к ним Гузеева всегда готовилась и встречала каждого с теплом и заботой, чего сами мужчины не ожидали.

«В начале молодые люди беспокоятся, у них есть какая-то картинка в голове, которая представляет собой Ларису Гузееву. А потом они видят женщину в халате и с пельменями. И такие: «вау!» - поделилась Ольга.

По слова звездной наследницы, каждого ее мать целовала, обнимала и принимала близко к сердцу, несмотря на то, что пока еще ни один не сделал ее дочери предложение.

Ранее Гарик Харламов рассказал о первой встрече с Ларисой Гузеевой в ресторане.