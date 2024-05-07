«Параноидальные вбросы»: сын Вячеслава Зайцева впервые отреагировал на травлю

Сын скончавшегося год назад модельера Вячеслава Зайцева Егор впервые решил прокомментировать нападки недоброжелателей. Он заявил, что на протяжении долгого времени продолжается травля и террор его семьи. Об этом он рассказал в личном блоге во «ВКонтакте».

По словам Егора, некий «серийный опекун», имя которого он не стал раскрывать, пытается присвоить наследство его отца. Причем использует для этого низкие методы. В их числе признание сына кутюрье недееспособным и даже умершим.

«Позволю себе, наконец, чуть приоткрыть рот и прокомментировать регулярные параноидальные вбросы обо мне каловинских табаки - клакеров травли и террора моей семьи. <…> Я лично последние лет 10 на аутсорсинге, без доступа к реальным рычагам управления, «держал» бренд и недвижимость на плаву, не имея ни копейки, латал дыры и отбивал рейдерские набеги», - отметил наследник дизайнера.

Егор перечислил и другие свои заслуги в бизнесе, но деталей, кто именно пытается ему навредить, раскрывать не стал.

Напомним, что в конце апреля появилась информация, что у Егора Зайцева появились проблемы со здоровьем. Он попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Ранее певец Юлиан жестко ответил критикам сына Вячеслава Зайцева.