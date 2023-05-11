Парализовало в коттедже: стали известны детали госпитализации режиссера Глеба Панфилова

Вдовца актрисы Инны Чуриковой, режиссера Глеба Панфилова увезли в больницу из коттеджа на Николиной горе. Появились подробности госпитализации.

Как выяснилось, 88-летнего создателя киношедевров парализовало внезапно. В 12:25 в загородный коттедж вызвали медиков.

Близкие заподозрили инсульт у пожилого режиссера. До машины скорой помощи Панфилова несли на носилках – он не мог передвигаться сам, пишет сайт mk.ru.

Сначала Панфилова отвезли в больницу в Одинцово. С учетом состояния его перевезли в Москву.

Согласно информации руководителя театра «Ленком» Марка Варшавера, у Панфилова нетяжелая форма инсульта.

Ранее мы писали, что его положили в реанимацию с геморрагическим инсультом.