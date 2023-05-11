23:00, 11 мая 2023
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Парализовало в коттедже: стали известны детали госпитализации режиссера Глеба Панфилова
Фото: Ivanov Sergey/East News
Вдовца актрисы Инны Чуриковой, режиссера Глеба Панфилова увезли в больницу из коттеджа на Николиной горе. Появились подробности госпитализации.
Как выяснилось, 88-летнего создателя киношедевров парализовало внезапно. В 12:25 в загородный коттедж вызвали медиков.
Близкие заподозрили инсульт у пожилого режиссера. До машины скорой помощи Панфилова несли на носилках – он не мог передвигаться сам, пишет сайт mk.ru.
Сначала Панфилова отвезли в больницу в Одинцово. С учетом состояния его перевезли в Москву.
Согласно информации руководителя театра «Ленком» Марка Варшавера, у Панфилова нетяжелая форма инсульта.
Ранее мы писали, что его положили в реанимацию с геморрагическим инсультом.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия КараеваТеги: