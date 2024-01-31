Паралимпийская чемпионка захотела продать медали для помощи бойцам СВО

Восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко решила продать две золотые медали с Игр-2008 в Пекине и Паралимпиады-2012 в Лондоне. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Савченко желает выручить за награды 60 млн рублей. По ее словам, эта цена соответствует среднему уровню по всему миру. Вырученные средства спортсменка собирается направить на поддержку бойцов СВО и их семей.

«Пока интересуются коллекционеры из других стран. Хотелось бы продать россиянам, но на данный момент ситуация такая», — рассказала Савченко.

Кроме того, паралимпийская чемпионка по плаванию также намерена направить вырученные деньги на финансирование проектов по борьбе с киберпреступностью и в благотворительные фонды.

Напомним, Оксана Савченко выступала в плавании, преимущественно вольным стилем. Она заработала три золотых награды Паралимпийских игр 2008 года и пять медалей высшей пробы Паралимпиады 2012 года. Оксана завершила спортивную карьеру в 2015 году.

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