«Парад купальников»: улетевшая из России Полина Гагарина восхитила фигурой на Мальдивах

Улетевшая из России певица Полина Гагарина поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах. В личном блоге артистка опубликовала видео, на котором продемонстрировала фигуру в купальнике.

На опубликованном видео 37-летняя Полина Гагарина показала свои пляжные образы, устроив «парад купальников». Сначала певица позировала на побережье океана в классическом зеленом бикини, а затем — в красном. Также артистка примерила бандо оливкового, оранжевого и розового цветов и еще несколько классических бикини на завязках. Знаменитость танцевала, демонстрируя стройную фигуру.

Кроме того, певица снялась на шезлонге в крошечном голубом лифе от купальника. Полина Гагарина предстала перед камерой без макияжа и с мокрыми волосами.

Пользователи Сети восхитились внешностью знаменитости, отметив, что совсем не обратили внимание на купальники.

«Вау, какая красота», «Очаровательная Полина, смотрела только на Вас, а не на купальники», «Купальники классные, но Вы круче!» — написали в Сети.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина призналась, что впервые за долгое время нарушила диету. Певица позволила себе вредную еду во время отдыха на Мальдивах.