Пара года: Прилучный и его жена вышли в свет после новости о суде с Муцениеце

Похудевшая жена актера Павла Прилучного похвасталась стройной фигурой на мероприятии. Молодая мама Зепюр Брутян составила компанию супругу и даже получила приз. Все это произошло на фоне суда с экс-супругой артиста Агатой Муцениеце. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Знаменитости побывали на церемонии вручения премии FBJournal «Люди года». Павел и Зепюр победили в номинации «Пара года». Все с нетерпением ждали, когда они выйдут на сцену.

В Сети появилось видео, на котором ведущие мероприятия – Дмитрий Дюжев и Анфиса Чехова осыпают супругов комплиментами. Пользователи Сети заметили, что избранница актера волновалась, но крепко держала любимого за руку и выбрала для вечера эффектный наряд. Брутян позировала в облегающем платье с разрезом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Фанаты написали, что девушка потрясающе выглядит, а ведь не так давно она родила первенца. Правда, почти сразу после родов девушка отправилась в тренажерный зал. Она занималась еще во время беременности, а потом продолжила тренировки.

В личном микроблоге жена Прилучного рассказывала, что после рождения ребенка ее вес составлял 64 кг. Она переживала по этому поводу, но с помощью спорта и диеты смогла похудеть. За полгода она сбросила 17 килограммов!

«Убрала из рациона мучное и сладкое, но без фанатизма. Добавила в рацион много, много зелени», – поделилась актриса.

Ранее мы писали о том, что стала известна реакция Прилучного на отъезд его бывшей жены и детей в Латвию. Несмотря на гармонию в отношениях с нынешней женой, с бывшей у артиста до сих пор есть недопонимание. Недавно Муцениеце сделала громкое заявление о детях.