«Папу не трогать»: Жуков заявил, что за младенцем в основном ухаживает его жена

Российский певей, солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что его супруга берет на себя все заботы о новорожденном сыне. Его слова приводит Газета.Ru.

«Надо отдать должное моей супруге, Регина всегда с малышом. Когда я возвращаюсь с гастролей, она дает мне отдохнуть и берет все заботы о малыше на себя — и в доме всем скажет: «Папу не трогать», — поделился музыкант.

При этом Жуков отметил, что периодически помогает жене: меняет младенцу подгузники или гуляет с ним. Он подчеркнул, что все хлопоты по уходу за ребенком ему только в радость.

Солист «Руки Вверх!» уточнил, что, несмотря на плотный график, старается уделять как можно больше времени своей семье.

«Какой бы прекрасной ни была твоя работа, нельзя забывать о том, что ты в первую очередь — мужчина, муж, папа, а уже потом — все остальные твои достижения», — заключил артист.

Напомним, в декабре минувшего года Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Супруга Регина Бурд подарила певцу сына.

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