«Папой стал недавно»: Ирина Тонева раскрыла секрет экс-солиста «Корней» Павла Артемьева

Бывший участник группы «Корни» и выпускник «Фабрики звезд 1» Павел Артемьев стал отцом. Об этом сообщила подруга артиста, солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева.

«Я больше смотрела в сторону дуэта с Пашей, потому что он пишет, я пишу. Паша же папой стал недавно. Ну, пару лет назад», - сказала Тонева в интервью на «Радио 1».

При этом она решила не раскрывать подробности события и пол наследника Артемьева.

42-летний артист скрывает свою личную жизнь. Он покинул группу «Корни» после восьми лет работы и решил строить сольную карьеру и сниматься в кино.

Ранее на продюсерский центр Игоря Матвиенко подали в суд на 2 миллиона рублей за нарушение авторских прав. Истец утверждала, что вложила собственные средства в фотосессию группы «Корни» с целью продвижения своего бренда, однако центр Матвиенко присвоил материалы себе.