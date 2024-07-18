«Папина липучка»: Игорь Крутой показал проживающую в США 21-летнюю дочь
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Композитор Игорь Крутой показал редкое видео с 21-летней дочерью Александрой, проживающей в США. Он поздравил наследницу с днем рождения.
«Наверное, для любого отца и рождение дочери, и взаимоотношения с ней — трогательный момент. Но у меня с Сашкой это необычно и особенно. Она взяла от меня все, включая упрямство и разные дурости, поэтому я и обижаться на нее не могу, видя во всем этом себя», - разоткровенничался композитор в своем блоге.
Он также признался, что с детства друзья семьи называли девочку «папина липучка».
«Если бы меня спросили о мечте, то это, конечно же, желание всеобъемлющего счастья Сашеньки», — написал Крутой.
В 2021 году Александра Крутая окончила престижную школу в США и поступила на бизнес-факультет одного из университетов Майами. Обучение дочери обходится композитору примерно в 35 тысяч долларов в год.
Ранее стало известно, что Игорь Крутой пригласил певца Андрея Губина на фестиваль «Новая волна» в Сочи. Артист дал согласие, но подчеркнул, что будет только присутствовать, но на сцену не выйдет.