«Папина гордость»: сын Бориса Немцова поделился редким фото с 6-летним внуком политика

Сын Бориса Немцова Антон поделился в своей соцсети редкими кадрами с 6-летним наследником. Летом этого года стало известно, что мужчина расстался с матерью ребенка, с супругой Екатериной Одинцовой. Мальчик родился в январе 2019 года.

Антон опубликовал фото внука известного политика в своем личном блоге. Гордый отец поделился радостной новостью: сын выиграл золотую медаль на чемпионате по джиу-джицу.

Кроме того, за первое место Борис Немцов-младший получил 500 дирхам (около 11 тысяч рублей), что стало его первым официальным гонораром.

«Мой сын победил оба боя нокаутом. Просто супер», — подписал Антон совместный снимок с наследником.

Комментаторы живо отреагировали на новую публикацию. Подписчики Антона поздравили юношу с победой и пожелали ему дальнейших успехов в спорте.

«Какая же гордость за малыша», «Поздравляем маленького чемпиона», «Папина гордость», — отметили пользователи Сети.

