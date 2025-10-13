«Папина гордость»: сын Бориса Немцова поделился редким фото с 6-летним внуком политика
Сын Бориса Немцова Антон поделился в своей соцсети редкими кадрами с 6-летним наследником. Летом этого года стало известно, что мужчина расстался с матерью ребенка, с супругой Екатериной Одинцовой. Мальчик родился в январе 2019 года.
Антон опубликовал фото внука известного политика в своем личном блоге. Гордый отец поделился радостной новостью: сын выиграл золотую медаль на чемпионате по джиу-джицу.
Кроме того, за первое место Борис Немцов-младший получил 500 дирхам (около 11 тысяч рублей), что стало его первым официальным гонораром.
«Мой сын победил оба боя нокаутом. Просто супер», — подписал Антон совместный снимок с наследником.
Комментаторы живо отреагировали на новую публикацию. Подписчики Антона поздравили юношу с победой и пожелали ему дальнейших успехов в спорте.
«Какая же гордость за малыша», «Поздравляем маленького чемпиона», «Папина гордость», — отметили пользователи Сети.
