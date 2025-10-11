«Температура под сорок»: годовалый сын Марии Погребняк заболел коронавирусом

Сын Марии Погребняк заболел коронавирусом. Об этом она рассказала в личном блоге.

Для блогерши минувшая ночь стала настоящим испытанием. Она рассказала, что ее младший сын заболел коронавирусом, и первые часы болезни стали для семьи самыми тяжелыми.

На своей странице в соцсетях Мария поделилась, что у мальчика резко поднялась температура и началась сильная рвота. Состояние ребёнка вызвало у неё настоящий страх. По словам Марии, она вынуждена была вызвать скорую помощь, когда температура сына не сбивалась, а состояние становилось все хуже.

«У нашего солнышка температура под сорок градусов. Его рвало, а глаза смотрели на меня стеклянно и не понимали, что происходит. Это были самые долгие и страшные вечер и ночь, с вызовом скорой. Диагноз, которого мы так боялись», — призналась звезда.

Погребняк добавила, что наблюдать за тем, как ребенок борется с болезнью, оказалось невыносимо:

«Смотреть, как твой ребенок, беззащитный человечек, борется с этой гадостью — это такое испытание, для которого нет слов», — расстроилась Погребняк.

Поклонники пожелали сыну Марии скорейшего выздоровления. Сама блогер поблагодарила подписчиков за заботу и подчеркнула, что сейчас делает всё возможное, чтобы малыш как можно скорее пошёл на поправку.

