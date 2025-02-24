«Папина дочка»: Ольга Бузова поздравила отца

Певица Ольга Бузова поздравила отца в День защитника Отечества. Она опубликовала фото с родным человеком в личном аккаунте.

«Папа. С праздником, дорогие наши мужчины. Вы наша опора, защита и поддержка», - подписала певица под фото.

На снимке Бузова позировала рядом с отцом в черной одежде. Отец певицы был одет в джинсы и черную футболку с изображением шахматной фигуры.

«Папина дочка», «Красивое фото, папа и дочь», «Как мило», «Какая красивая фотография», «Спасибо большое за такую талантливую дочь, гордитесь», «Какие вы замечательные», «Оля так трогательно относится к своим родителям – это очень мило», - писали интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что Бузова сделала пирсинг вслед за актрисой Натальей Рудовой. Артистка проколола ухо и показала украшение. Она призналась, что боялась перед процедурой – даже забор крови из пальца вызывает у Бузовой неприятные ощущения.