Оскандалившийся на «голой» вечеринке Киркоров установил роскошный стеклянный лифт в своей квартире в Москве

Король поп-эстрады Филипп Киркоров продолжает обустраивать свой двухэтажный пентхаус в Филипповском переулке на Арбате. Артист установил в апартаментах стеклянный цилиндрический лифт, пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Видео лифта выложила дизайнер, которая делает ремонт у артиста. Ролик сопровождался его песней «Слухи». Админ канала заметила, что вид из окна совпадает с пейзажами вокруг ЖК «Филипповский», где расположены апартаменты певца.

В сообщении говорится, что «обедневшему» Киркорову явно хватит денег еще «примерно жизни на три».

В ночь с 20 на 21 декабря Киркоров посетил вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого его заменили в фильме «Иван Васильевич меняет все», вырезали из новогодних эфиров. По последней информации, бойкот Киркорова продлится, как минимум, до весны.

Ранее продюсер Лавров заявил, что Киркоров «огребает» за всех гостей «голой» вечеринки. Подробности читайте здесь.