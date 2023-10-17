«Папик должен тебе»: сколько миллионов в месяц тратит Виктория Боня

Телеведущая Виктория Боня заявила, что тратит в месяц около 10 миллионов. Звезда опровергла слухи о том, что ее содержит богатый мужчина. Об этом она рассказала в личном микроблоге.

По словам знаменитости, она зарабатывает в месяц от миллиона долларов. Именно поэтому она может позволить себе жить самостоятельно, а не быть на содержании. Виктория убеждена, что в наличии «папика» ее обвиняют только люди с «бедным мышлением». Многие просто не могут поверить в то, что женщина может сама зарабатывать такие огромные деньги.

«Я не знаю, сколько папик должен тебе предложить вообще, и какой это должен быть папик. Чтобы ты еще кого-то развлекала. Конечно, понимаю, что очень многих раздражает самостоятельность, когда у людей есть деньги. Но если вы будете мыслить так, что только папик может решить вашу судьбу, именно так и будет в этой жизни», — высказалась звезда.

Боня показала историю своих расходов, чтобы доказать, что не бедствует. Так, за июнь она потратила 6,3 млн рублей, за июль — 9 млн, а за август — около 16,7 млн. Телеведущая отметила, что это суммы только с российской карты.

«За три месяца только с российской карты я сняла $300 тысяч», – пояснила звезда.

Виктория уточнила, что 250 тысяч из них отдала за ту самую пластическую операцию, о которой все так говорят. Многие поклонники думали, что девушка согласилась на хирургическое вмешательство по бартеру.

Ранее Виктория Боня рассказала о новых изменениях после пластики.