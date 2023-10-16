«Губа приподнялась!»: Виктория Боня рассказала о новых изменениях после пластики

Телеведущая и блогер Виктория Боня все еще не решается показаться на публике без больших солнечных очков. Звезда призналась, что после пластической операции, в ходе которой ей сделали «лисьи глазки», она выглядит не совсем так, как ожидала.

При этом Боня заверила, что для полного восстановления ей надо еще несколько недель. Она также поделилась с подписчиками в соцсети своей радостью по поводу губ. Блогерша заметила, что ее верхняя губа немного приподнялась и изменила свою форму в лучшую сторону.

«Я, наверное, скоро покажу вам свое лицо, потому что сегодня впервые проснулась – и подумала: "Вау! У меня губа приподнялась! Я уже так хорошо выгляжу". Странно – еще несколько дней назад было не так», — поделилась впечатлениями Боня.

Она также призналась, что прилетала в Москву на несколько дней, но уже находится на пути во Вьетнам. При этом Боня подчеркнула, что у пограничников не возникло вопросов по поводу изменений в ее внешности, значит, она по-прежнему на себя похожа.

«Вы знаете, какая у нас строгая миграционная служба!» — приводит слова телезвезды The Voice.

Ранее мы писали, что Виктория Боня на протяжении нескольких недель скрывала свое лицо, которое существенно изменилось после пластической операции. Эта тема настолько широко освещалась в Сети, что она даже решила на ней заработать и стала просить деньги за фото ее новой внешности.