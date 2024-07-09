Папарацци рассекретили новую возлюбленную бывшего бойфренда Виктории Бони: отдыхали вместе на пляже

Бывшего возлюбленного телеведущей Виктории Бони Алекса Смерфита заподозрили в новом романе. Папарацци засняли его на отдыхе вместе с моделью Victoria's Secret Алессандрой Амбросио. Кадры опубликовал таблоид Daily Mail.

Как сообщает СМИ, пару заметили на Ибице. Они вместе загорали на пляже и плавали в Средиземном море. При этом выглядели они так, будто их связывают не дружеские, а романтические отношения.

Впрочем, модель не любит делиться с общественностью подробностями личной жизни, как и бизнесмен. Известно, что Амбросио встречалась с коллегой Ричардом Ли. Они были вместе два года, но расстались в 2023 году. Инсайдеры говорили о том, что бывшие возлюбленные слишком мало времени проводили вместе.

О романах же Смерфита информации немного. Напомним, что он встречался в Викторией Боней. У них даже есть общая дочь Анжелина. Поклонники долго ждали свадьбу звезд, но до ЗАГСа они так и не дошли.

Ранее Виктория Боня обвинила миллионера Алекса Смерфита в неуплате алиментов.