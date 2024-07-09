«Папарацци были каждый день»: отец Жанны Фриске рассказал, как сосед заработал на раке певицы

Отец певицы Жанны Фриске рассказал, как сосед зарабатывал на ее раке. По его словам, мужчина сдавал свое парковочное место папарацци, которые «охотились» за фото больной артистки.

Владимир Фриске признался, что фотографы постоянно дежурили у дома экс-солистки «Блестящих». Все хотели получить эксклюзивные снимки изменившейся Жанны, и некоторые этим пользовались. Так, как утверждает отец вокалистки, его сосед получал деньги за то, чтобы на его участке оставляли машину журналисты.

«Папарацци были каждый день, у нас около дома стояла машина Volkswagen Passat. Им мой сосед сдавал место за пять тысяч рублей, потом они ее уже ставили так, чтобы их было не видно», - поделился Владимир с NEWS.ru.

Отец певицы также отметил, что с желтой прессой работал ее гражданский муж Дмитрий Шепелев. По его словам, телеведущий знал о погоне журналистов за эксклюзивом и помогал им собирать информацию.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, что перед ее смертью было много мистических совпадений.