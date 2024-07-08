«Она испугалась»: отец Жанны Фриске рассказал о мистике в смерти певицы

8 июля этого года певице Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. Экс-солистка группы «Блестящие» ушла из жизни девять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. Отец артистки Владимир Фриске в интервью NEWS.ru признался, что еще при жизни вокруг нее было много мистики и совпадений, о которых задумались, когда уже было поздно.

По словам отца Жанны Фриске, в ее смерти есть мистика. Еще при жизни она сталкивалась с мистическими событиями и совпадениями. Так, Владимир Фриске обратил внимание на значение числа «15» в судьбе певицы.

«Мистики вокруг смерти Жанны много. Она умерла 15-го числа 2015 года, машина у нее была под номером „528“ — в сумме получается „15“, жила она на 15-м этаже», — поделился он. Владимир Фриске также рассказал, что уже после обнаружения болезни дочь часто могла вести себя странно и «плохо соображала».

«Брала ребенка вверх ногами. Когда пошла купаться, перепутала небо с морем», — признался отец Жанны Фриске.

Был и еще один эпизод, который заставил насторожиться. Как рассказал Владимир Фриске, там же, в Лос-Анджелесе, к артистке подошла черная кошка, которая ее напугала. Спустя год после смерти знаменитости к ее родным также подошла черная кошка, а затем пропала.

«На побережье к ней подошла черная коша, и она испугалась, даже любимая собака Жанны джек-рассел-терьер сжалась. Когда со смерти Жанны прошел год, и мы пришли на кладбище, к нам тоже подошла черная кошка и незаметно пропала», — заключил Владимир Фриске.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком мозга. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Артистке диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее мы писали о том, что Жанну Фриске с самого рождения преследовал «злой рок».