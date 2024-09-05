«Папа! Живи!»: Анастасия Волочкова показала фото с тяжелобольным отцом

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото с тяжелобольным отцом. Артистка приехала в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с родителем, у которого ухудшилось состояние здоровья.

77-летний отец экс-примы Большого театра еще 17 лет назад перенес два инсульта. С тех пор пенсионер не может разговаривать, но, как отмечала Анастасия, он все понимает и ясно мыслит. Передвигается мужчина в инвалидной коляске.

О семье Волочкова рассказывает в личном блоге редко, но недавно призналась – появились тревожные новости о состоянии ее отца. Подробностей она не раскрыла, но поспешила в северную столицу, чтобы увидеться с ним и матерью. Они находятся в разводе.

В Telegram-канале балерина опубликовала новое фото с папой, на которой сидела перед ним на коленях. Мужчина в камеру не смотрел.

«Папа! Живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком», - подписала снимок танцовщица.