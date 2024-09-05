НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 сентября 2024, 17:44
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«Папа! Живи!»: Анастасия Волочкова показала фото с тяжелобольным отцом

Анастасия Волочкова показала фото с тяжелобольным отцом в инвалидной коляске.
«Папа! Живи!»: Анастасия Волочкова показала фото с тяжелобольным отцом

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото с тяжелобольным отцом. Артистка приехала в Санкт-Петербург, чтобы увидеться с родителем, у которого ухудшилось состояние здоровья.

77-летний отец экс-примы Большого театра еще 17 лет назад перенес два инсульта. С тех пор пенсионер не может разговаривать, но, как отмечала Анастасия, он все понимает и ясно мыслит. Передвигается мужчина в инвалидной коляске.

О семье Волочкова рассказывает в личном блоге редко, но недавно призналась – появились тревожные новости о состоянии ее отца. Подробностей она не раскрыла, но поспешила в северную столицу, чтобы увидеться с ним и матерью. Они находятся в разводе.

В Telegram-канале балерина опубликовала новое фото с папой, на которой сидела перед ним на коленях. Мужчина в камеру не смотрел.

«Папа! Живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком», - подписала снимок танцовщица.

«Папа! Живи!»: Анастасия Волочкова показала фото с тяжелобольным отцом

© Telegram-канал Анастасии Волочковой

К слову, встреча Анастасии с отцом могла не состояться, так как она опаздывала на поезд. Зайти в вагон она успела буквально в последний момент.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что удалила лазером татуаж бровей.