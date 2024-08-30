«Долго не могла решиться»: Волочкова исправила главный недочет в лице, который скрывала от фанатов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что решилась на процедуру по удалению татуажа бровей. Перманент давно не нравился артистке, и она скрывала его макияжем. Но избавиться от него она смогла только недавно.

В личном блоге экс-прима Большого театра рассказала, что в ее лице был единственный недочет, который ее беспокоил. Она хотела убрать его, но боялась. Однако в итоге Анастасии удалось найти специалистов, которым она доверилась.

«Я долго не могла решиться. Доверить самое красивое лицо России можно только самой лучшей клинике России. <…> Для женщины ее тело, а главное лицо – храм и священное место!» - заявила Волочкова.

Процедура, по словам балерины, прошла безболезненно. Теперь, когда татуажа нет, она полностью довольна своим лицом.

К слову, Анастасия признавалась, что никогда не обращалась к пластическому хирургу, и с лицом никаких манипуляций не проводила. По ее словам, ей чуждо вмешательство во внешность, связанное с операциями.

Ранее Анастасия Волочкова посетила с 18-летней дочерью собор Непорочного зачатия.