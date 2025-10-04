«Папа, вы здоровы?»: футболист Дмитрий Тарасов записал видео с дочкой и напугал внешним видом поклонников

Футболист Дмитрий Тарасов записал видео с дочкой и выложил ролик в Сеть. Однако внимание пользователей привлек не тренд, который пытались повторить папа с девочкой, а внешний вид спортсмена. Поклонники отметили, что их кумир изрядно похудел и стал значительно старше выглядеть.

Те, кто заметил изменения в образе Тарасова, стали выдвигать своим предположения. Некоторые комментаторы сочли виновной в происходящем Анастасию Костенко, которая якобы совсем перестала кормить мужа. А часть пользователей считает, что Дмитрий мог заболеть и резко сбросить вес из-за недуга.

«Папа, вы здоровы?... Так сильно похудел, что гораздо старше стал выглядеть... Что с вами? Когда так истощал?», — недоумевают подписчики.

Ранее сообщалось, что Тарасов сорвался на свою супругу Анастасию Костенко. Модель и многодетная мама едва не разбила iPhone, который ей подарил муж.