«Каша!»: Тарасов сорвался на Костенко, которая едва не разбила его подарок

Анастасия Костенко едва не разбила iPhone, который ей подарил Тарасов. Об этом стало известно из соцсетей.

Модель Анастасия Костенко опубликовала в блоге видео распаковки iPhone 17. Она рассказала, что дорогостоящий подарок ей сделал муж Дмитрий Тарасов. На кадрах видно, как в момент открытия коробки телефон падает на пол.

Сидящий рядом с женой футболист выругался матом на Костенко и обратил внимание, что новый телефон получил вмятину после падения.

«Ну и ладно, будет прекрасным воспоминанием», — не унывала Костенко.

Уже в комментариях Тарасов вновь задел свою жену.

«Каша!» — написал он.

Однако Костенко лишь отшутилась на это.

«Впервые в жизни я повредила телефон», — ответила на комментарий мужа она.

Ранее мы писали о том, что Костенко не может сама помыть голову после повторной пластики груди.