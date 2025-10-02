«Каша!»: Тарасов сорвался на Костенко, которая едва не разбила его подарок
Анастасия Костенко едва не разбила iPhone, который ей подарил Тарасов. Об этом стало известно из соцсетей.
Модель Анастасия Костенко опубликовала в блоге видео распаковки iPhone 17. Она рассказала, что дорогостоящий подарок ей сделал муж Дмитрий Тарасов. На кадрах видно, как в момент открытия коробки телефон падает на пол.
Сидящий рядом с женой футболист выругался матом на Костенко и обратил внимание, что новый телефон получил вмятину после падения.
«Ну и ладно, будет прекрасным воспоминанием», — не унывала Костенко.
Уже в комментариях Тарасов вновь задел свою жену.
«Каша!» — написал он.
Однако Костенко лишь отшутилась на это.
«Впервые в жизни я повредила телефон», — ответила на комментарий мужа она.
Ранее мы писали о том, что Костенко не может сама помыть голову после повторной пластики груди.