«Папа ушел, мама родила и оставила»: шоумен Гоген Солнцев заявил, что был никому не нужен в детстве

Скандально известный шоумен Гоген Солнцев рассказал о пережитых в детстве ужасах. В эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ актер заявил, что родители по очереди от него отказались, и его забрала бабушка, которая едва сводила концы с концами.

По словам артиста, он с малых лет чувствовал себя «никому не нужным» — родители отказались от него, и мальчика воспитывала бабушка.

«Первым ушел папа, потом ушла мама. Папа ушел в новую семью, мама вернулась в старую. И так получилось, что я никому не был нужен. Оставалась одна бабушка, которая меня взяла себе в коммуналку, и мы благополучно с ней очень много лет счастливо прожили», — признался Гоген Солнцев.

Но жизнь с бабушкой также была для брошенного родителями мальчика несладкой. Из-за нехватки денег им приходилось ходить на рынок в поисках дешевых или даже бесплатных продуктов. Гоген Солнцев раскрыл: он даже питался битыми яйцами и капустными очистками, думая, что «все так делают».

«Когда яйца были битые, их в одну тару складывали, продавали за какие-то очень небольшие деньги. И брали бесплатно овощи и капустные листы, которые очищали продавцы. <…> Их было много, я даже не знал, что это отходы считаются. Это было вполне пригодно для еды», — поделился шоумен.

Спустя годы мать снова появилась в жизни сына — они встретились в эфире телешоу. Гоген Солнцев признался: он не узнал в оскорбляющей его женщине родного человека.

«Мамы в моей жизни не было — я не помню ее. Появилась уже потом Людмила Васильевна. Я не узнал ее, это был посторонний человек, который ничего не знал о моей жизни. Это была не мама. Это была женщина, которая зарабатывала очень небольшие деньги на оскорблении человека, которого она родила и оставила», — заявил актер.

Если раньше Гоген Солнцев пытался оправдать мать, которая жаловалась на нехватку денег, то затем припомнил ей все унижения и даже возненавидел ее: «Что за родители, которые говорят ребенку все плохое, негативное? Если она приползет на коленях и скажет: „Пожалуйста, помоги“, — я скажу: „Вот тебе швабра, вот тебе пол, работай, и я тебе буду платить зарплату уборщицы“».

Ранее Гоген Солнцев заявил об обиде на умершую мать: «Она на всех шоу говорила, что я не ее сын».